Sardegna: Università di Cagliari lancia "A-posto", studenti sceglieranno se seguire corsi online o in presenza

- Seguire i corsi integralmente a distanza oppure seguire una parte delle lezioni in presenza secondo una turnazione specifica. E' il dilemma che in queste ore "assilla" gli studenti dell'Università di Cagliari a cui la direzione didattica dell'ateneo sta inviando una mail che invita a decidere le modalità con cui seguire i corsi. Nel caso in cui voglia seguire in presenza allo studente viene richiesto di accedere ad una pagina web, fruibile da qualunque dispositivo elettronico (smartphone, tablet, pc), e, successivamente a tale passaggio, allo studente viene attribuito un posto nell'aula assegnata al suo anno di corso e indicato un periodo in cui potrà seguire in presenza. Una mappa dei locali ne aiuterà l'identificazione. (segue) (Rsc)