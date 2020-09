Regionali: Ciarambino, "Il Mattino" scambia i buoni per cattivi e tra gli impresentabili mette anche me (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dunque - ha proseguito la candidata alla presidenza della Regione Campania - i protagonisti in negativo della storia sono, unicamente, questi due signori: i già governatori della Campania Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro. Eppure, a sorpresa, nel bel mezzo dei cattivi spunta anche il mio volto. Lo vediamo campeggiare sopra il titolo dell'articolo pubblicato con i primi lanci e i successivi aggiornamenti delle 18.19. La mia immagine, quella della candidata presidente dell'unica lista pulita e di persone oneste è piazzata giusto al centro. E' quella più in evidenza. L'unica buona tra i cattivi, l'unica onesta tra gli onesti. L'unica ad aver proposto e firmato tre mesi fa un Patto per le liste pulite, che nessuno degli altri due ha voluto firmare, e ora sappiamo perché, è stata piazzata dal 'Mattino' insieme agli 'impresentabili' Caldoro e De Luca". "C'era una volta l'informazione distorta. Grazie al Mattino – conclude Ciarambino - oggi sappiamo che esiste anche 'l'informazione capovolta'. A chi è responsabile di un tale atto, rispondo con le parole di George Orwell: "In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario". (Ren)