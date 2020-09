Piemonte: bus sovraffollati dopo apertura scuole, rinforzate linee per studenti nel Pinerolese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sulla linea GTT Torino Orbassano Pinerolo nella fascia orario 7:00 – 8:00 sono stati aggiunti tre autobus ampliandone anche la capacità di carico grazie all’utilizzo di veicoli da 18 metri anziché 12, mentre nella fascia oraria di uscita da scuola sono stati inseriti 4 autobus in più alle 12:30, arrivando ad un totale di 5, 7 autobus alle 13:30 e 6 autobus alle 14:45. Un’altra situazione di sovraffollamento è stata segnalata sulla linea GTT che serve la scuola Pascal di Giaveno, dove gli studenti sono usciti alle 11:50 anziché alle 14:00: in questo caso è stata rinforzata la corsa delle 12:00 con 3 autobus anziché 1. Anche il servizio Sadem che serve Perosa Argentina ha visto aggiungere un autobus alle 12:18 e uno alle 12:50. L’Agenzia della mobilità piemontese sta monitorando l’andamento della situazione trasportistica in tutto il Piemonte e, grazie anche alla collaborazione degli enti locali e delle scuole stesse, è attiva per variare o implementare i servizi ogni dove sia possibile. (Rpi)