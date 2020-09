Coronavirus: Gallo (M5s), De Luca impone lockdown culturale e sociale per colpa della politica vesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania e nelle città del Vesuviano si impone un vergognoso lockdown culturale e sociale a causa di una politica locale incapace e lassista". Lo ha scritto in un post su Facebook il deputato del M5S Luigi Gallo: "Nei comuni vesuviani si sta superando il limite della decenza con queste ordinanze preventive che chiudono le scuole per tutto settembre. Un brutto esempio per la regione Campania che rischia di stuzzicare il populismo sicuritario di De Luca che può condurci in un lockdown preventivo". Dunque ha aggiunto: "E' una vergogna che il sindaco di Torre del Greco dopo il sindaco di Castellammare di Stabia faccia perdere 2 settimane di scuola ai nostri figli". (segue) (Ren)