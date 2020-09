Regionali: Morra, De Luca "presentabile" a tutto tondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vincenzo De Luca "risulta ad oggi presentabile per quanto consta dal lavoro analitico effettuato sia dalla Direzione nazionale sia dalla commissione". Lo ha affermato il presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Nicola Morra (M5s), nel corso di una conferenza stampa sulla formazione delle liste elettorali. "Ad oggi non risulta impresentabile e dunque risulta a tutto tondo presentabile", ha aggiunto, chiarendo che "non ci sono ostativi perché De Luca possa riproporsi come candidato presidente in Campania". (Rin)