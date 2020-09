Regionali: Morra, nove impresentabili in liste Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono nove i cosiddetti impresentabili inseriti nelle liste elettorali per le elezioni regionali in Campania. Lo ha affermato il presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Nicola Morra (M5s), nel corso di una conferenza stampa sulla formazione delle liste elettorali. Otto soggetti, come spiegato dal presidente, "risultano non conformi al codice di autoregolamentazione in quanto rinviati a giudizio e con dibattimento in corso". In Campania, con riferimento alle verifiche sul rispetto della legge Severino "è poi nota la condizione in cuoi versa il candidato Iannace Carlo della lista De Luca presidente il quale fu dichiarato sospeso a decorrere dal 31 marzo 2016".(Rin)