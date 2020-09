Sardegna: Università di Cagliari lancia "A-posto", studenti sceglieranno se seguire corsi online o in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del sistema denominato "A-posto", messo a punto dall'ateneo per garantire agli studenti e alle studentesse un accesso sicuro alle aule, assicurare il distanziamento sociale e favorire la regolarità didattica, anche a seguito delle più recenti direttive ministeriali: è uno specifico sistema di acquisizione vincolante delle disponibilità degli studenti a seguire le lezioni in presenza, secondo turni prestabiliti. Ovviamente quando per la turnazione non sarà possibile seguire in presenza, lo studente seguirà le lezioni a distanza. La scelta fatta è, appunto, vincolante, e resta valida per l'intero semestre. I calendari delle lezioni - come sempre - saranno disponibili sui siti delle Facoltà e dei corsi di laurea: a questi ultimi sono rimesse le scelte in materia di esami di profitto e di laurea (la scelta se effettuarli in modalità mista o a distanza). L'opportunità di scegliere se seguire le lezioni in presenza è messa a disposizione dall'ateneo di tutti coloro che, immatricolati/iscritti in corso, ne facciano richiesta attraverso il sistema descritto. Chi intende seguire i corsi singoli dell'Ateneo, dovrà seguirli a distanza. (segue) (Rsc)