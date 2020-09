Sardegna: Università di Cagliari lancia "A-posto", studenti sceglieranno se seguire corsi online o in presenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'iniziativa importante - commenta Maria Del Zompo, rettore dell'Università di Cagliari - che ha comportato uno sforzo organizzativo notevole per garantire il diritto allo studio di oltre 24 mila studenti. Garantiamo a tutti le stesse possibilità, e non lasceremo nessuno indietro: le lezioni a distanza hanno la stessa qualità di quelle in presenza. Per questo chiedo a tutte le nostre studentesse e i nostri studenti la massima responsabilità nel rispettare le regole che ci siamo dati, compreso il fatto che chi decide di seguire in presenza sia conseguente a questa decisione e cerchi di non assentarsi a lezione". (segue) (Rsc)