Coronavirus: turista francese positiva al virus in quarantena da un mese a sue spese a Nuoro

- Vacanze da incubo in Sardegna per due giovani turisti francesi. In ferie a Dorgali, i due hanno scoperto di essere positivi al Covid-19 al momento della partenza e sono stati obbligati alla quarantena, iniziata lo scorso 25 agosto. Il tampone successivo da esiti diversi: lei, una 28enne, è risultata ancora positiva, lui, invece, negativo. In buona sostanza, i due sono stati costretti a dividersi: lui è rientrato in Francia, mentre per lei la situazione non è cambiata: il tampone dà ancora esito positivo e la giovane, a quasi mese di distanza dall'inizio della quarantena, è ancora confinata in un'abitazione a Nuoro che paga di tasca propria. (Rsc)