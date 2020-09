Campania: Caldoro, perse 50 posizioni in classifica regioni Ue a rischio povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo attualmente la Campania è ultima per sanità e occupazione giovanile, oltre a essere la Regione che ha avuto la maglia nera per il trasporto pubblico locale, perdendo ben 50 posizioni nella classifica delle regioni europee a rischio povertà. I dati Istat, Ocse ed Eurostat certificano quindi un malgoverno negli ultimi 5 anni". Lo ha detto a Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, a Omnibus su La7. "Da circa dieci giorni - ha proseguito Caldoro - la Campania è la Regione con più contagi da Covid in Italia, quindi anche su questo si è lavorato male. In questa terra che amo serve uno shock, a partire dall’imposizione fiscale, perché i cittadini e le imprese qui pagano le addizionali più alte d’Italia", ha concluso. (Ren)