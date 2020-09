Coronavirus: Caldoro, è allarme in Campania, se De Luca incapace intervenga governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ arrivata la notizia che la Campania è 'zona arancione'. Il rischio arancione che è vicino al rosso. Siamo in una situazione ditotale caos e poco controllo, di grave allarme". Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, a Omnibus su La7. "Siamo primi in Italia per contagi - ha proseguito Caldoro - si continuano a non fare i tamponi e non si aprono le scuole. Questa notizia è sul sito del più grande quotidiano del Mezzogiorno. Abbiamo il numero di tamponi più basso, se ne facessimo di più come in Lombardia che succederebbe? E’ per questo che le scuole non si aprono. Mi preoccupo della salute dei cittadini campani. Mi appello al governo affinché dia una mano a questa regione che non è capace di gestire l’emergenza, sosteniamola. Anche l’allarme del presidente della regione mi preoccupa. Se è allarmato lui con i dati che ci sono vuol dire che non ce la fa. Diamogli una mano. Chiedo al governo di intervenire”.(Ren)