Sardegna: 25 migranti nordafricani sbarcano nell'isola, dieci hanno preso terra a Villasimius

- Dieci migranti nordafricani sono sbarcati intorno alla mezzanotte di oggi sul litorale di Villasimius a bordo di un barchino in vetroresina, diverso da quelli, in legno, normalmente utilizzati dai migranti che arrivano in Sardegna. Inusuale la destinazione, dal momento che il Sud Est della Sardegna è normalmente fuori dalle rotte battute dai barchini dei migranti che, in genere approdano sulle coste sulcitane. Resta incerta la nazionalità delle persone: hanno dichiarato di essere algerini ma potrebbero provenire dalla Tunisia. I dieci sono stati presi in consegna dai Carabinieri così come un secondo gruppo di cinque migranti di nazionalità algerina sbarcati intorno alle sei a CapoTeulada, nel Sulcis. Altri dieci migranti, sempre algerini, sono stati intercettati da un guardiacoste del reparto aeronavale della Guardia di Finanza mentre erano diretti verso Porto Pino, in territorio di Sant'Anna Arresi. Tutti i migranti sono stati trasferiti al Cpa di Monastir dove verranno sottoposti alle procedure di identificazione e alle visite mediche. (Rsc)