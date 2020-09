Coronavirus: governatore Sardegna su sospensiva Tar, "usati due pesi e due misure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa vicenda dimostra che in questo Paese si usano due pesi e due misure e qui ne abbiamo la rappresentazione classica". Lo ha detto il presidente della regione Sardegna Christian Solinas commentando la decisione del Tar di accogliere il ricorso del governo e sospendere l'ordinanza sui test anti-Covid obbligatori per chi arriva in Sardegna. "Le sentenze si rispettano - ha premesso Solinas - anche se questa non è una sentenza ma solo un atto di sospensiva. La nostra ordinanza è stata adottata per tutelare al meglio la salute dei sardi e dei turisti, ma quello che va bene in altre parti del paese, vedi il 'passaporto sanitario' deciso dalla regione Lazio per i voli in partenza da Roma per Milano, evidentemente non va bene per noi. Chi si voglia imbarcare a Fiumicino per Linate deve presentare un certificato di negatività o effettuare il test in aeroporto, un provvedimento non molto diversa da quella da quello adottato dalla Sardegna ma, evidentemente al Lazio, regione dello stesso colore politico del governo, è stato consentito". (segue) (Rsc)