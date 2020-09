Coronavirus: governatore Sardegna su sospensiva Tar, "usati due pesi e due misure" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c'è una Regione che ha sempre proposto modelli di azione in maniera collaborativa, quella è la Sardegna - ha continuato il governatore -. L'ordinanza 43 è un punto di equilibrio tra tutela della salute e libertà costituzionali. Non introduce nuovi casi di limitazione alla circolazione dei cittadini, semplicemente dice: aumentiamo lo screening. Siamo convinti del fatto che con l'ordinanza si stesse dando un contributo alla tutela della salute pubblica - ha spiegato ancora Solinas - ma questo non è stato possibile per l'atteggiamento del governo che ha impugnato la misura della Sardegna ma che non ha aperto nessuna istruttoria neppure verso quel provvedimento della regione Lazio che che ha portato all'episodio della famiglia sarda respinta all'ingresso del Bioparco di Roma per via della sua provenienza geografica. Il governo ha deciso per impugnare non per tutelare l'unitarietà dell'ordinamento giuridico ma per ragioni eminentemente politiche, tant'è che che le uniche ordinanze contro cui è stato presentato ricorso sono state quelle della Sardegna e del Piemonte, due regioni non allineate". (segue) (Rsc)