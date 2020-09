Coronavirus: governatore Sardegna su sospensiva Tar, "usati due pesi e due misure" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas, ha anche evidenziato che il Tar Sardegna ha posto in evidenza che l'ordinanza della Regione non fosse fosse giustificata dall'effettivo rischio sanitario, definito "contenuto" dai giudici amministrativi. "Il rilevamento del rischio sanitario è contenuto e non necessita di ulteriori provvedimenti. Su che era fondata allora la campagna mediatica che ha dipinto la Sardegna come epicentro della diffusione del Coronavirus? Tutta la campagna era infondata - ha insistito Solinas -. Si è detto che la Sardegna non aveva ben gestito le settimane precedenti. Noi abbiamo sempre affermato che l'indice di contagio debba tener conto dell'affluenza turistica che deve contribuire in maniera significativa al rilevamento esatto dei dati. Ma se l'indice Rt se lo si continua a calcolare basandosi solo sul numero di abitanti della Sardegna si otterrà un dato falsato. Quante volte siamo stati accusati di non effettuare sufficienti tamponi? - ha ancora rilevato il governatore - Anche qui il Tar dice che il numero dei contagi è stato rilevato grazie all'aumento del numero dei test che ha permesso di individuare molti soggetti asintomatici". (Rsc) (Rsc)