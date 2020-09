Piemonte: Carosso, turismo agricoltura ed enti locali per il rilancio delle zone montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo, agricoltura ed enti locali: sono questi i capisaldi della strategia della Regione Piemonte per il rilancio delle zone montane. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Montagna, Fabio Carosso, che questa mattina in Terza commissione ha illustrato le materie di competenza contenute nel Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021-2023. L’estate post-Covid appena trascorsa, ha dimostrato un grande interesse per le montagne piemontesi, che hanno registrato anche un incremento delle presenze turistiche. L’intento è quello di migliorare la situazione nelle nostre vallate. Il 43 per cento del territorio piemontese è montano, e coniuga le realtà che possono contare su un turismo d’eccellenza dedicato, come quello invernale, con quelle che puntano sul paesaggio per via dei parchi. L’assessore ha spiegato che la Legge regionale 14 del 2019, oggi finanziata, è lo strumento per garantire i servizi essenziali nelle Terre Alte e la tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, e che la linea d’azione regionale si svilupperà appunto sulle tre direttive turismo, agricoltura ed enti locali. (segue) (Rpi)