Campania: Bove (Iv), task force regionale per risolvere carenza insegnanti di sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bove ha dunque aggiunto: "E' gravissimo che nell'ultima seduta del consiglio comunale di Napoli sia venuto meno il numero legale per l'approvazione della delibera di assunzione di 130 insegnanti di sostegno e di 20 operatori per i nidi comunali. Un segnale pessimo di una politica distratta da interessi di piccolo cabotaggio e lontana dalle esigenze reali delle famiglie. A pagarne il prezzo, come sempre, i più deboli". Quindi l'esponente del partito vicino a Matteo Renzi ha concluso: "Gli studenti disabili e le loro famiglie, dopo aver affrontato da soli il lockdown senza poter contare sulla ben che minima assistenza, non devono essere lasciati soli ancora una volta". (Ren)