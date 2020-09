Torino: riapre il sottopasso del Lingotto con la rotonda sotterranea più grande d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sarà riaperto al traffico il sottopasso del Lingotto, chiuso dal 16 maggio scorso. Il via libera agli automobilisti arriverà nel primo pomeriggio, tra le 13 e le 15. Ci sarà una novità nel tunnel che collega corso Giambone a via Ventimiglia e corso Unità d'Italia: la rotonda sotterranea di 52 metri di diametro costruita dalla Regione Piemonte, realizzata sotto l'area del Lingotto Fiere e dell'Oval. Un'opera costata 4,4 milioni, compresa la maxi copertura di 700 tonnellate in acciaio, che è stata inaugurata questa mattina: a tagliare il nastro gli assessori regionali Andrea Tronzano e Marco Gabusi, il consigliere comunale Roberto Malanca, presidente e vice della Circoscrizione 8, Davide Ricca e Massimiliano Miano. La riapertura del sottopasso, come previsto, non coincide con la conclusione dei lavori sotterranei. Al momento, nel tunnel, siamo al 75 per cento del cantiere che iniziò nel 2017: all'appello manca il completamento della nuova ramificazione che, dalla nuova rotonda, porterà verso il grattacielo della Regione. Gli operai hanno tempo per completarla fino a dicembre del prossimo anno, ma contano di chiudere i lavori in anticipo. L'obiettivo è finire quando il grattacielo sarà pronto e funzionante. Cioè, annuncia Tronzano, alla fine del 2021. “Il grattacielo sarà ultimato tra aprile e giugno - spiega l’assessore - . Poi ci saranno i collaudi. A fine anno ci saranno i primi trasferimenti dei dipendenti”. (segue) (Rpi)