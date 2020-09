Sardegna: volontario Protezione Civile muore in incidente stradale, stava andando a spegnere un incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volontario della Protezione civile di Pabillonis, nel Medio Campidano, morto e una collega gravemente ferita. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 69 in Sardegna. Il mezzo, una Land Rover in dotazione alla Protezione civile, condotto da Maria Vittoria Emili, 57 anni, originaria di Bosa, per cause ancora da accertare è finito fuori strada e si è ribaltato. Alessandro Diana, 19 anni, di Pabillonis è morto sul colpo, mentre la donna è rimasta gravemente ferita. I due volontari erano usciti con il fuoristrada per anfare a spegnere un piccolo rogo in un'azienda agricola. (segue) (Rsc)