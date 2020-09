Piemonte: controllo febbre a scuola, il Tar dà ragione a Cirio, bocciato lo stop chiesto dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Piemonte ha respinto la richiesta del Governo di una sospensiva d’urgenza in via monocratica per l’ordinanza della Regione Piemonte che obbliga le scuole del territorio a verificare che le famiglie misurino effettivamente ai figli la febbre a casa al mattino, come previsto dalla legge nazionale. L’ordinanza del Piemonte continua a essere, quindi, pienamente in vigore. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, in una nota si dichiara "felice, prima di tutto perché la scelta del Piemonte punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini, introducendo un livello di controllo in più per tutelare la salute di bambini e ragazzi, del personale scolastico e dei nonni, che rappresentano non solo uno degli affetti più cari, ma anche un aiuto quotidiano prezioso per ogni famiglia italiana e che sono purtroppo tra i soggetti più vulnerabili di fronte alla pandemia". L’udienza camerale per la discussione in via ordinaria dell’istanza di sospensiva davanti all’intero Collegio è stata fissata per il 14 ottobre. (segue) (Rpi)