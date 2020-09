Sviluppo sostenibile: al via il 22 settembre Festival dell'ASviS, oltre 300 eventi in Italia e nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È il momento di raccogliere le migliori energie del paese per ripartire nel segno della sostenibilità: l'emergenza sanitaria ha creato una crisi economica senza precedenti, che obbliga l'Italia e il mondo a riflettere su quale futuro vogliamo", ha sottolineato il presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini. "Il Festival rappresenta un momento cruciale di confronto su come disegnare le politiche per la ripresa del paese in un’ottica di sviluppo sostenibile, politiche che dovranno essere coerenti e rispettose delle indicazioni dell’Unione europea che mai come in questo difficile momento rappresenta una opportunità senza pari per orientarci verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030”, ha aggiunto. Lo slogan dell'edizione di quest'anno sarà "Sostenibilità: è ora di agire", al fine di ribadire la responsabilità di tutti in questo senso. Grazie alla collaborazione con Roma Capitale, prosegue la nota, quest'anno il Festival avrà una “casa” presso il museo Macro, da dove verranno trasmessi la maggior parte degli eventi del segretariato e degli altri eventi nazionali. Gli eventi principali del Festival, prosegue la nota, affronteranno temi di grande rilevanza anche in vista della predisposizione del Piano per la ripresa e resilienza previsto dal Next Generation Eu dell'Unione europea: dall’innovazione nel mondo delle imprese alla realizzazione delle infrastrutture per il green new deal e alle priorità delle politiche pubbliche per stimolare la ripresa economica e occupazionale. (segue) (Com)