Piemonte: bus sovraffollati dopo apertura scuole, rinforzate linee per studenti nel Pinerolese

- È attivo da questa mattina il servizio di rinforzo di autobus per il trasporto degli studenti nel Pinerolese, provincia di Torino. A seguito del monitoraggio dei primi giorni di servizio e delle segnalazioni giunte dal territorio, l’Agenzia della mobilità del Piemonte ha infatti provveduto a irrobustire le linee che hanno presentato problematiche di sovraffollamento nei giorni scorsi. Come ha sottolineato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, la programmazione oraria era stata fatta in base alle indicazioni pervenute dalle scuole stesse considerandola fin da subito ‘in progress’, in quanto suscettibile di variazioni in base alle necessità. Necessità che si sono palesate in questi giorni e alle quali è stata data una risposta in termini di implementazione del numero di veicoli a partire da oggi. A fronte dell’irrobustimento della flotta per rendere il servizio sicuro dal punto di vista sanitario sarà importante però la piena collaborazione degli studenti, che sono invitati a non accalcarsi sul primo bus disponibile, ma a salire su quello successivo (in coda o a distanza di pochissimi minuti), a rispettare il limite di carico (tutti i posti seduti sono occupabili ed è ammesso qualche posto in piedi) e ad indossare sempre la mascherina alla fermata e a bordo. (segue) (Rpi)