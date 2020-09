Coronavirus: ad Oristano negativi i tamponi dei vigili urbani dopo il caso di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tutti negativi al Covid-19 i vigili urbani e il dirigente del comune di Oristano che nei giorni scorsi si sono sottoposti al tampone. Lo ha reso noto il sindaco della città sarda con una nota ufficiale. Tutti si sono sottoposti ai controlli sanitari e alla quarantena dopo essere entrati in contatto con un collega del corpo di Polizia di locale di Oristano la cui positività era stata accertata lunedì scorso. "Il Comando di Polizia locale, chiuso a titolo precauzionale nei giorni scorsi, immediatamente dopo la notizia del contagio di un agente, riaprirà e garantirà tutti i servizi ordinari nella giornata di oggi - annuncia il sindaco, Andrea Lutzu -. I locali del Comando, così come tutti i mezzi utilizzati dal personale, sono stati sanificati e oggi possono dunque riaprire in condizioni di sicurezza. Tiriamo un sospiro di sollievo e riattiviamo immediatamente tutti i servizi della Polizia locale di cui tutti conosciamo l'importanza. La negatività al tampone di tutti i colleghi dell'agente positivo è una bella notizia che ho appreso con soddisfazione dalle autorità sanitarie - prosegue Lutzu -. Proprio al personale sanitario della Assl (Azienda socio-sanitaria locale) di Oristano, in queste settimane impegnato in uno sforzo straordinario, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a nome della città". (Rsc)