Migranti: Sardegna, affonda barchino con 14 persone a bordo, un disperso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naufragio questa mattina al largo dell'isola di Carloforte, in Sardegna: un barchino con 14 migranti a bordo è affondato. Tredici di loro sono stati salvati e una persona risulta ancora dispersa. L'allarme è stato dato poco dopo le 13 da una nave mercantile che transitava al argo di Cala Sapone a circa 24 miglia ovest da Carloforte. Il comandante ha immediatamente avvertito la Guardia Costiera e ha portato i primi soccorsi ai migranti. Sul posto sono intervenuti una una motovedetta e l'elicottero della Guardia costiera. Sette persone sono state soccorse e recuperate dal mercantile, mentre altre sei sono state salavate dalla Guardia costiera. Sono in corso le ricerche del disperso, condotte via mare e via terra dalla Capitaneria di Porto. (Rsc)