Regionali: Caldoro, stop tasse a commercianti napoletani

- "Sono napoletano e vivere la mia città mi regala sempre emozioni fortissime.Oggi ho incontrato i commercianti, ho ragionato sulle loro proposte e ascoltato le loro proteste". Lo ha detto in una nota Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania: "Bisogna, subito, intervenire sulle tasse e stopparle per almeno due anni. Serve dare liquidità e credo vada fatto con un corretto utilizzo dei fondi europei. I commercianti rappresentano il cuore di Napoli e della Campania. Vanno sostenuti concretamente dalla Regione". (Ren)