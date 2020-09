© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di Eni per ricavare energia dal moto ondoso, sviluppato e presentato in collaborazione con l'università di Torino, può dare energia a prezzi contenuti alle isole e non solo. Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto oggi al webinar "Obbligati a crescere" organizzato dal "Messaggero". (Ems)