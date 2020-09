Imprese: apre a Perugia Spazio Cdp, punto informativo regionale per aziende e Pa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’esperienza di Cdp in tema di grandi infrastrutture può essere particolarmente d’aiuto all’amministrazione comunale nel cammino verso la realizzazione di un’opera di trasporto rapido di massa che rappresenterà una rivoluzione nel Tpl perugino: l’opera, inserita come priorità all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile, dovrà avere la massima rilevanza in termini sia di qualità progettuale che di conoscenza delle procedure, per questo siamo lieti di avere nella squadra anche l’expertise di Cdp, che affiancherà i tecnici comunali", ha commentato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, sottolineando che il sistema Brt garantirà i collegamenti tra la stazione ferroviaria ed il sud-ovest del territorio comunale. "Viste le opportunità offerte da questo nuovo sistema di mobilità, si sta già studiando una seconda linea che collegherà la stazione ferroviaria al quartiere di Ellera–Girasole: è pertanto possibile e auspicabile che l’intesa possa ripetersi anche per questa ulteriore progettazione, così come per le altre opere infrastrutturali strategiche della città”, ha aggiunto. "Gli accordi firmati a Perugia testimoniano e rafforzano il legame di Cdp con il territorio, reso ancora più solido dalla partnership con le Fondazioni bancarie con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale: nella fase di emergenza da Covid-19 l’impegno di Cdp si è ulteriormente rafforzato con nuove misure straordinarie per favorire la ripartenza e sostenere le imprese, le pubbliche amministrazioni e lo sviluppo delle infrastrutture", ha aggiunto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp. "Oggi siamo pronti a lanciare nuove iniziative a supporto dell’economia del territorio e del tessuto imprenditoriale e siamo lieti di farlo in una città importante come quella di Perugia, confermando l'impegno già preso con il comune in occasione della firma del Piano Città ad aprile del 2019”, ha concluso. (Com)