Imprese: apre a Perugia Spazio Cdp, punto informativo regionale per aziende e Pa

- È stato siglato oggi l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa depositi e prestiti e Fondazione cassa di risparmio di Perugia: grazie a questa intesa apre oggi un punto informativo presso la sede perugina della Fondazione, all’interno del progetto Spazio Cdp esteso a diverse altre città italiane. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo si inserisce nell’ambito del progetto di collaborazione tra l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri) e Cdp, e ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Cdp sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. Stando alla nota, nello Spazio Cdp di Perugia (così come in quelli di Cagliari, Sassari e Trento-Rovereto) è possibile incontrare i referenti Cdp, che forniscono sostegno integrato a soggetti sia pubblici che privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Il progetto, prosegue la nota, rientra nel nuovo approccio di Cdp focalizzato sullo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un rinnovato sostegno a tutti gli stakeholders e con una particolare attenzione alle Pmi. L'apertura dello Spazio di Perugia rappresenta una delle tappe del più ampio programma di apertura delle nuove sedi di Cdp in Italia, che ha già visto l’avviamento degli uffici di Verona, Genova, Napoli, Torino, e degli spazi di Cagliari, Sassari, Trento e Rovereto, e che proseguirà nei prossimi mesi con le inaugurazioni delle sedi di Firenze, Roma, Milano, Ancona, Bari, Palermo e Brescia e di ulteriori punti informativi nel territorio nazionale. (segue) (Com)