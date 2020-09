Campania: Bove (Iv), task force regionale per risolvere carenza insegnanti di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna attivare una task force regionale che sia in grado di risolvere in tempi strettissimi i problemi legati alla mancanza di insegnanti di sostegno in diversi comuni della Campania. Occorre avere un quadro preciso delle carenze in organico e individuare corsie preferenziali per colmarle. Dopo tanti mesi lontani dalle aule tutti gli studenti hanno il diritto di tornare alla normalità ritrovando i compagni di classe e gli insegnanti. Nessuno escluso. Invece sembra proprio che per chi ha esigenze speciali il ritorno scuola sia ancora una chimera. Centinaia di posti vacanti che non riescono ad essere occupati. Si tratta di una discriminazione inaccettabile in un Paese civile". Lo ha dichiarato Pasquale Bove, candidato di Italia Viva alla Regione Campania. (segue) (Ren)