Regionali: Dema, diritto al voto e salute pubblica diritti non negoziabili

- "Il clima di incertezza generale che viviamo, profondamente segnato da un sensibile incremento della curva pandemica, che ha portato la Regione Campania ai vertici delle statistiche nazionali, con numeri elevati di isolamenti domiciliari, desta non poche preoccupazioni". Lo ha affermato in una nota la segretaria del movimento Dema vicina al sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "Secondo quanto emerge dai dati ufficiali del Ministero della Salute, infatti, i pazienti positivi al Covid19 in Campania sono circa 4000. Dati, questi, che hanno portato il presidente della Regione Campania, solo pochi giorni addietro, a mettere in dubbio la ripresa delle attività didattiche in tutto territorio campano. Dati, dunque, che se sono apparsi preoccupanti rispetto alla riapertura delle scuole campane, non hanno minimamente turbato l'equilibrio del Presidente rispetto all'appuntamento elettorale, evidenziando, in questo, pesi e misure diverse". (segue) (Ren)