Coronavirus: Caldoro, Campania di De Luca penultima per tamponi e prima per crescita contagi

- "De Luca è penultimo in Italia per tamponi e il primo per crescita dei contagi. Si tratta di numeri, che svelano il bluff della sinistra in Campania. De Luca è un eroe solo per il suo capo Zingaretti". Lo ha affermato il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro, nel corso di un'intervista: "De Luca non controlla più nulla. Ci sono migliaia di persone che aspettano di fare i tamponi o in attesa di ricevere i risultati. Una vergogna". (Ren)