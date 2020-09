Regionali: Morra, 13 impresentabili, liste "pulite" in Liguria, Veneto, Marche e Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tredici i candidati impresentabili inseriti nelle liste elettorali per le prossime elezioni regionali perché non conformi alla legge Severino o al codice di autoregolamentazione. Lo ha annunciato il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Nicola Morra, nel corso di una conferenza stampa sulla formazione delle liste elettorali. Si tratta di 9 candidati in Campania, tre in Puglia e uno in Valle D'Aosta. Liste "pulite", invece, in Liguria, Veneto, Marche e Toscana. (Rin)