Infrastrutture: Tav, confermato il progetto del 2018 (2)

- Un lavoro specifico è stato dedicato alla risoluzione dell'annoso problema ambientale presente sull'area di Salbertrand. Dopo l’illustrazione dell’avanzamento dei 6 cantieri in corso tra Italia e Francia, TELT ha infatti presentato la situazione dell’area di Salbertrand, dove proseguono le attività per avviare il sito destinato alla trasformazione dei materiali di scavo in calcestruzzo, per la produzione in situ dei conci destinati al rivestimento del tunnel in cui passeranno i treni. È necessario risolvere la presenza di cumuli di materiali di varia natura, in parte amiantiferi, stoccati negli anni da diversi soggetti e mai rimossi e TELT sta lavorando alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza di materiali in parte pericolosi, per la riqualificazione di un’area oggi compromessa e per ottenerne la disponibilità in tempi rapidi. Una valutazione sul nuovo piano di gestione del materiale di scavo da parte della Regione Piemonte arriverà quando saranno analizzate i documenti ufficiali chiesti a TELT. Tra le soluzioni allo studio, compatibili con tempi di rimozione dei cumuli, si valuta anche la possibilità di stoccare temporaneamente parte del materiale di scavo destinato alla fabbrica dei conci, nelle aree dell’ex pista di guida sicura di Susa. Si tratta di un cantiere già previsto dal progetto del 2015. È stato sottolineato, comunque, che la possibilità di utilizzare le aree di Susa per il deposito temporaneo di materiale inerte, è già contemplato nel progetto approvato dal CIPE e che ha completato tutti i passaggi di verifica. (Rpi)