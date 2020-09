Regionali: Ciarambino (M5s), per cambiare Campania servono mani nuove e non quelle di Mastella, De Mita e Pomicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Mastella è entrato la prima volta in Parlamento io avevo tre anni e questi personaggi ancora vogliono occupare le istituzioni promettendo un futuro che non sono stati in grado di costruire ogni volta che hanno governato e con lui tutti gli altri, De Mita, Pomicino e i vari De Luca e Caldoro". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino ad Ariano Irpino (Av), a margine dell'evento elettorale per il Sì al referendum costituzionale, al quale è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Per scrivere il cambiamento di questa Regione servono mani nuove e le mani nuove sono le mie e quelle del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo puntare sulle aree interne che oggi sono 2 motori spenti con cui viaggia la Campania, che possono invece diventare il motore propulsivo della rinascita della Campania. Questi territori hanno grandi criticità, ma anche grandi opportunità: assurdo che in Toscana ci sia la via del Chianti, in Veneto la via del prosecco, mentre nel Sannio con le sue eccellenze agroalimentari e nell'Irpinia con i suoi vini di pregio la via della monnezza, perché dove ci sono aziende di eccellenza della filiera agroalimentare si vogliono fare mega impianti per i rifiuti che non portano turisti, ma solo camion della monnezza". (Ren)