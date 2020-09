Coronavirus: sequestrate 73mila mascherine non a norma a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre 73mila mascherine, nel corso di due diversi interventi. Le mascherine sarebbero state prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare i finanzieri di Nola hanno scoperto a bordo di un autocarro circa 30mila dpi privi della certificazione obbligatoria di conformità sanitaria e delle informazioni dovute al consumatore. I dispositivi sono stati sequestrati ed è stato sanzionato il titolare del negozio da cui erano partite le mascherine, un 25enne di origine cinese residente a Portici, per violazioni al Codice del consumo. In un secondo intervento i militari sequestrato oltre 43mila mascherine Ffp2 prive dei necessari requisiti di conformità Ue. Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato alle autorità amministrative competenti.(Ren)