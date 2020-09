Scuola: a Cagliari verso ripresa lezioni il 22 settembre, il Comune, "sforzo immane da parte di tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mense, altro punto su cui i dubbi della vigilia erano tanti, verranno attivati in tutte le scuole, un fatto confermato dallo stesso sindaco Paolo Truzzu che ha puntualizzato che "le scelte dfinitive spettano ai dirigenti scolastici". Sul fronte dei trasporti, il direttore del Ctm, Roberto Porrà e dell'Arst, Carlo Poledrini, hanno confermato lo stesso servizio dello scorso anno e si sono detti disponibili a rivederlo se necessario. Rimangono numerosi punti aperti come quello dei test sierologici ai docenti per i quali, ha denunciato il consigliere Andrea Dettori (Sinistra per Cagliari), "l'Assl di cagliari non ha messo a disposizione alcun servizio e i docenti non sanno a chi rivolgersi. Altre criticità riguardano i docenti di sostegno, insufficienti rispetto al numero di alunni disabili e la carenza in molte famiglie di computer e tablet indispensabili per la didattica a distanza. (Rsc)