Coronavirus: in Sardegna 10 positivi in squadra di calcio di Nurri, rischia esclusione da campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci calciatori della squadra di calcio di Nurri sono risultati positivi al coronavirus e il presidente, Roberto Mulas, chiede di rinviare le prime tre giornate del campionato di prima categoria in cui milita la compagine del paese dove complessivamente si contano 36 positivi, tutti giovani. "Ci troviamo in una situazione assurda - ha sottolineato Mulas in un appello rivolto al presidente della Federcalcio sarda - chiediamo in rinvio delle prime tre giornate di campionato. La squadra non ha potuto nemmeno cominciare la preparazione atletica visto che l'ordinanza del sindaco dispone la chiusura degli impianti sportivi". Se l'appello nom venisse accolto, la squadra rischierebbe di non disputare il torneo e perdere così il titolo sportivo. (segue) (Rsc)