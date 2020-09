Napoli: FI, domani conferenza stampa e corteo con coordinamento giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzato dal coordinamento cittadino di Forza Italia Napoli, domani, venerdì 17, alle 17. si terrà in piazza Dante a Napoli una conferenza atampa e a seguire (ore 17.30) un corteo di Forza Italia Giovani che attraverserà via Roma, piazza Trieste e Trento, piazza Santa Caterina, via Chiaia, piazza De Martiri e piazza Vittoria per finire suo lungomare all'altezza di via Santa Lucia. Parteciperanno alla manifestazione, con i quadri del partito, candidati, sostenitori e simpatizzanti. (Ren)