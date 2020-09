Regionali: Rivellini (Fd'I), no all'astensionismo, non si delega il proprio futuro ad altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consigliere regionale può incidere per il futuro vostro e dei vostri figli. Domenica e lunedì è importantissimo andare a votare, perché non si delega il proprio futuro ad altri". Lo ha detto Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania, circoscrizione Napoli, nella lista di Fratelli d'Italia. "E' fondamentale recarsi alle urne e scegliere un candidato con coscienza - ha proseguito - informandosi sulla persona e sulla sua storia politica. Deve finire il tempo del voto 'per cortesia' o 'per amicizia". Se credete che sia io la persona che possa rilanciare il nostro amato territorio, scrivete il mio nome. Se non vi convincono le mie idee, votate per altri. Ma l'importante è che andiate a votare con coscienza e consapevolezza". (Ren)