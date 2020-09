Imprese: apre a Perugia Spazio Cdp, punto informativo regionale per aziende e Pa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quest’intesa, le parti collaboreranno per individuare azioni di sviluppo nelle seguenti aree: sostegno finanziario alla Regione, supporto alle imprese, supporto tecnico e finanziario per la realizzazione dei progetti infrastrutturali di trasporto pubblico (in particolare, quelli previsti nel Piano urbano della mobilità sostenibile), ma anche di quelli relativi alla rete viaria, all’edilizia scolastica e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. "L’azione sinergica tra i vari attori istituzionali e non, la capacità di saper far squadra, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, è fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del territorio umbro, ancor di più in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo: l'apertura dello Spazio Cdp è certamente un passo in avanti nella direzione dello sviluppo del territorio, così come il protocollo firmato oggi", ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei. Lo scorso mese di agosto, Cdp e il comune di Perugia hanno firmato un’intesa finalizzata alla realizzazione di azioni di sviluppo relative alle infrastrutture digitali e sportive e alla transizione energetica, funzionali al rilancio dell’economia della città. Nello specifico, l’accordo si focalizza anche sulla realizzazione di un nuovo sistema di trasporto rapido di massa di tipo Brt (Bus rapid transit) per la linea Castel del Piano-Fontivegge. (segue) (Com)