Sviluppo sostenibile: al via il 22 settembre Festival dell'ASviS, oltre 300 eventi in Italia e nel mondo (3)

- A questi si aggiungono il contrasto alla violenza sulle donne; il ruolo dei territori per migliorare il benessere delle persone alla lotta contro le disuguaglianze; una nuova visione della sanità di prossimità alle opportunità legate al passaggio all’economia circolare; e la giusta transizione del sistema energetico all’investimento sul capitale umano e la formazione di qualità, a tutte le età. “La crisi ci offre l’irripetibile l’opportunità di scegliere un nuovo modello di sviluppo sostenibile per abbandonare quello che sta portando ad un punto di rottura gli attuali sistemi socioeconomici di fronte alla crisi climatica e la distruzione degli ecosistemi: il Festival, che ha assunto forte centralità nel dibattito pubblico, raccoglierà idee e proposte per progettare la transizione verso un nuovo paradigma, che sia giusto e inclusivo e che si basi sul principio di giustizia intergenerazionale”, ha commentato Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS. Spingere i decisori a creare un piano strategico per la ripresa e il futuro del paese e dare voce ai giovani coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano, ha aggiunto, sono i due pilastri fondamentali di questa edizione del Festival. Grazie poi alla collaborazione con la Farnesina e la rete delle sedi diplomatiche, prosegue la nota, l'evento si estende anche al resto del mondo: infatti, grazie al coinvolgimento delle ambasciate e degli enti pubblici e privati italiani che operano all’estero, verranno organizzati eventi nei quali raccogliere buone pratiche e valorizzare il lavoro dell'Italia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, alla vigilia dell’assunzione della presidenza del G20. Numerosi, si legge nel documento, sono i “gemellaggi” con altri Festival e iniziative organizzate in tutta Italia, dedicate a tematiche strettamente connesse all’Agenda 2030: al momento attuale, i “compagni di viaggio” del Festival sono una decina, ma altri si stanno ancora aggiungendo. (segue) (Com)