Infrastrutture: Tav, confermato il progetto del 2018

Regione Piemonte, TELT e i sindaci dell'Unione Montana Valle Susa si sono incontrati oggi a Torino per approfondire le attività previste sul territorio per la realizzazione della Torino-Lione. L'incontro ha aperto un dialogo diretto e ha permesso di chiarire soprattutto un aspetto: non si intendono apportare varianti al progetto approvato nel 2018. Gli approfondimenti in corso con le amministrazioni interessate riguardano possibilità già previste nelle prescrizioni del CIPE. Confermando ancora una volta che la NLTL è ritenuta un'opera strategica e prioritaria per il Piemonte e per l'Italia, l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha sottolineato con forza che l'opera verrà realizzata rispettando il progetto approvato dal Cipe e tutelando gli aspetti ambientali. L'assessore ha inoltre evidenziato come il clima dell'incontro abbia dimostrato che, al di là della comprensibile apprensione di alcuni sindaci, il confronto e la condivisione sono strumenti essenziali per fare passi in avanti. La Regione Piemonte non sta operando, né intende operare all'insaputa dei territori, come qualcuno vuole far trasparire, anzi, al contrario, vede negli amministratori locali interlocutori preziosi per la realizzazione del progetto.