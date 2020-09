Napoli: Pdf, vergognose accuse dell'Arcigay alla famiglia Gaglione, bieca strumentalizzazione per fini politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le accuse di Arcigay sono vergognose, un bieco tentativo di strumentalizzare a fini politici una tragedia che si è consumata in una delle realtà più tristi e degradate della provincia di Napoli". Così Massimiliano Esposito e Luigi Mercogliano, rispettivamente coordinatore regionale campano e coordinatore della Città metropolitana di Napoli del Popolo della Famiglia, Movimento pro-life fondato da Mario Adinolfi, sono intervenuti sulla vicenda dell'uccisione di Maria Paola Gaglione, la ragazza di Caivano morta mentre era sullo scooter qualche sera fa. "Saremo presenti oggi alla conferenza stampa indetta dagli avvocati che difendono la famiglia e difendono Michele, il fratello presunto omicida - proseguono i due dirigenti del Popolo della famiglia - In questa vicenda, che ha del torbido fin dalle sue più profonde radici, ci sentiamo di schierarci al fianco della Famiglia che, in questo momento, dovrebbe essere tutelata e rispettata per il forte dolore che sta patendo. Invece, dobbiamo tutti assistere alla strumentalizzazione politica e alle logiche opportunistiche di alcune associazioni del mondo Lgbt, tra cui Arcigay, che speculano su questa vicenda a fini politici per spingere l'opinione pubblica ad esercitare maggiori pressioni sul Parlamento affinchè approvi la legge bavaglio Zan che nulla aggiungerebbe dal punto di vista giuridico alle previsioni normative di reato alla base dell'ipotesi accusatoria, peraltro ancora tutta da verificare". (segue) (Ren)