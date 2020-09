Piemonte: Regione, sì a gruppo di lavoro sulle politiche della famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scoglio da superare, come ha sottolineato l’assessore, è il fatto che Torino rappresenti una sorta di anomalia, non solo rispetto al resto del Piemonte ma a livello nazionale. Come previsto dalle delibere di Giunta 39/09 e 56/10, infatti, per Torino è previsto che il 50% delle prestazioni di lungoassistenza sia a carico delle Asl per la componente sanitaria (extra Lea) e il restante 50%, la componente sociale, sia coperto in tutto o in parte dal Fondo nazionale. Nel resto del territorio, invece, il 100% della prestazione viene pagata con il Fondo nazionale. Si tratterebbe, dunque, di abrogare le due delibere per eliminare la quota sanitaria e sottoporre tutte le prestazioni domiciliari a valutazione Isee. Prima di sopprimere le due delibere, ha affermato il Pd, c’è la necessità di delineare quale scenario ci troveremmo ad affrontare. La valutazione sociale, ha evidenziato invece Luv, dovrebbe essere successiva a quella clinica. (Rpi)