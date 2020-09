Coronavirus: contagi in strutture turistiche di Nord Sardegna, procura di Tempio apre inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Repubblica di Tempio Pausania in Sardegna ha ufficialmente dato il via all'inchiesta sui contagi di decine di lavoratori nelle strutture turistiche della Gallura, avvenuti il mese scorso. Dopo un'indagine conoscitiva, i magistrati coordinati dal procuratore Gregorio Capasso e dal sostituto Luciano Tarditi stanno passando al vaglio i fatti avvenuti nelle resort, locali e alberghi che hanno fatto registrare un alto numero di positivi fra il personale e, in particolare, quelle di Arzachena e La Maddalena. I magistrati di Tempio hanno già affidato i primi incarichi alla polizia giudiziaria, allo Spresal della Assl di Olbia e ai carabinieri del Nucleo dell'Ispettorato del lavoro. Molte informazioni sono state reperiti dai sindacati, in particolare la Cgil, che hanno da tempo denunciato le condizioni di lavoro di molti stagionali e il mancato rispetto dei protocolli Covid. (Rsc)