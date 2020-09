Imprese: apre a Perugia Spazio Cdp, punto informativo regionale per aziende e Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’inaugurazione dello Spazio Cdp a Perugia, tra i primi in Italia aperti in collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria, è un traguardo particolarmente significativo per l’Umbria tutta: l'obiettivo è quello di agire a sostegno del tessuto socio economico, sia nel settore pubblico che in quello privato rinnovando la collaborazione storica della Fondazione cassa di risparmio di Perugia con Cdp", ha commentato la presidente della Fondazione cassa di risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo. "In linea con la nostra missione, intendiamo contribuire a raccogliere le istanze degli stakeholder locali e agire a sostegno dell’intera comunità, dando un importante contributo alla ripresa e allo sviluppo della nostra regione messa a dura prova da un contesto economico-finanziario già molto complesso ed appesantito dall’emergenza Covid-19”, ha aggiunto. Il coinvolgimento delle Fondazioni nelle iniziative che Cdp porta avanti di concerto con le Regioni e le provincie autonome, prosegue la nota, consente di aumentare la leva finanziaria e l’efficacia degli interventi a sostegno della crescita del tessuto economico-sociale. Con lo stesso obiettivo, Cdp ha firmato oggi con la Regione Umbria e Gepafin un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio. (segue) (Com)