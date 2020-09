Sviluppo sostenibile: al via il 22 settembre Festival dell'ASviS, oltre 300 eventi in Italia e nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 300 eventi in programma, il 22 settembre inizierà il Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande manifestazione italiana sulla sostenibilità, organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Stando al relativo comunicato stampa, con oltre 270 aderenti e 200 associati l'Associazione rappresenta la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità e promuovere l’attuazione dell’Agenda 2030, sottoscritta da tutti i paesi delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015. La manifestazione, prosegue la nota, si svolgerà quest'anno nell'arco di 17 giorni (tanti quanti sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu) e coinvolgerà imprese, imprese, società civile, istituzioni, media, associazioni giovanili, cittadine e cittadini in eventi tradizionali in presenza e online, in tutta Italia e nel mondo per favorire il confronto tra persone, organizzazioni e istituzioni, condividere le migliori pratiche e capire come rispondere alla sfida che la pandemia rappresenta per tutto il mondo. Il Festival è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa ospitata dalla Rai (media partner del Festival) alla quale hanno partecipato il presidente e il portavoce dell’ASviS, i vertici della Rai e i rappresentanti di partner istituzionali e aziendali. Durante la conferenza stampa è stato presentato il cartellone della manifestazione, riconosciuta dalla campagna di azione dell’Onu come un unicum a livello internazionale, che affronta tutti i grandi temi al centro del dibattito culturale e politico, con un coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. (segue) (Com)