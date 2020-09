Sviluppo sostenibile: al via il 22 settembre Festival dell'ASviS, oltre 300 eventi in Italia e nel mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscendo l’alto valore del Festival, prosegue la nota, anche quest’anno il dipartimento Informazione Editoria della presidenza del Consiglio è al fianco dell’ASviS per la diffusione attraverso le reti Rai della campagna istituzionale, alla quale si affianca la settimana di sensibilizzazione a cura della responsabilità sociale della Rai. Grazie alla collaborazione di Sky, Ferrovie dello Stato e Assaeroporti, la campagna del Festival viene inoltre diffusa negli spazi di “Sky per il sociale”, trasmessa sui monitor dei treni Frecciarossa/Frecciargento del Gruppo Ferrovie dello Stato e degli aeroporti che aderiscono all’iniziativa (Bergamo, Bologna, Cagliari, Milano Linate, Milano Malpensa, Palermo, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Torino e Venezia). Infine, anche le città saranno coinvolte nel Festival con iniziative di sensibilizzazione, come l’illuminazione artistica con la ghiera dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile della Mole Antonelliana a Torino, in collaborazione con Lavazza, Iren e il patrocinio del Comune, e della Piramide Cestia a Roma, in collaborazione con Acea. Al Festival, conclude la nota, contribuiscono Coop, Costa Crociere, Enel, Ferrero, Lavazza, Unicredit, Gruppo Unipol, e Tim. Tra i partner istituzionali la Commissione europea, il ministero dell’Ambiente, il ministero per i Beni, le Attività culturali e il turismo, la Farnesina, Cassa depositi e prestiti, Invitalia, Mediocredito centrale e Infratel. Sostengono poi la campagna di comunicazione il Gruppo Ferrovie dello Stato, Sky Italia e Assaeroporti. Gli eventi nazionali sono organizzati con il sostegno dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), della Fondazione Bcfn, di Granarolo, della Global Thinking Foundation e del Gestore dei servizi energetici (Gse). Il Festival si avvale inoltre della collaborazione di Comin&Partners, LaterzaAgorà, European Sustainable Development Week. (Com)