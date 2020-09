Regionali: Dema, diritto al voto e salute pubblica diritti non negoziabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dema ha aggiunto: "A partire da questi dati, come movimento politico auspichiamo l'adozione di misure di prevenzione certe, che garantiscano un voto in sicurezza per la salvaguardia e la tutela della salute di tutti i cittadini. Ancora, auspichiamo, per la tenuta della partecipazione democratica della nostra regione agli appuntamenti elettorali, che sia garantito il voto di tutti i cittadini in isolamento domiciliare". E quindi la conclusione: "È impensabile, infatti, che in questo momento storico, in cui si sono voluti garantire a tutti i costi lo svolgimento e l'urgenza di andare ad elezioni immediate -preferendo perfino posticipare, in virtù delle elezioni, la data della ripresa della vita scolastica-, si possa compromettere l'esercizio democratico del voto, che per demA rappresenta una priorità assoluta. Il diritto al voto, come la tutela della salute pubblica, non sono diritti negoziabili sui tavoli della mediazione politica". (Ren)