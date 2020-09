Sardegna: a Terralba insegnante positiva al coronavirus, gli alunni finiscono in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insegnante è risultata positiva al coronavirus e una ventina di alunni sono finiti in quarantena in attesa del tampone. E' quanto accaduto nella scuola media di Terralba, nell'oristanese. Insegnante ed alunni erano impegnati nei corsi di recupero. E' stata l'Ats (Agenzia per la tutela della salute) a contattare il dirigente scolastico per comunicare la positività dell'insegnante e ricostruire i suoi contatti. La scuola è stata sanificata questa mattina e riaperta. La professoressa, che è asintomatica, fa parte del progetto "Iscola" della Regione, ma non del corpo docenti della scuola: si occupava delle lezioni di matematica ad una ventina di ragazzi. Le indicazioni relative al distanziamento, all'uso delle mascherine, l'igienizzazione dei locali erano seguite alla lettera. La docente si è sottoposta al tampone nei giorni scorsi risultando positiva. (Rsc)